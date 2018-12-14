В Египте обнаружили кладбище глубиной 5 метров с громадными комнатами
В Египте во время строительно-бурильных работ удалось обнаружить кладбище глубиной 5 метров с 4 громадными комнатами. Об этом сообщается на официальном сайте древностей страны.
Как рассказал генеральный секретарь Высшего Совета по древностям, громадное захоронение было повреждено грунтовыми водами. В первом помещении оказались три саркофага, в двух из них были найдены скелеты детей, а в третьем - новорожденного ребенка. Известно, что в сооружении также есть кости 50 людей. Вероятно, что все останки принадлежат некой когорте людей, проживающей на одной территории.
На кладбище также нашли различные украшения и сувениры, расположенные вместе с погребенными. Других подробностей уникальной находки на данный момент пока нет. Все найденные артефакты исследователи тщательно проверят и проанализируют.
Как рассказал генеральный секретарь Высшего Совета по древностям, громадное захоронение было повреждено грунтовыми водами. В первом помещении оказались три саркофага, в двух из них были найдены скелеты детей, а в третьем - новорожденного ребенка. Известно, что в сооружении также есть кости 50 людей. Вероятно, что все останки принадлежат некой когорте людей, проживающей на одной территории.
На кладбище также нашли различные украшения и сувениры, расположенные вместе с погребенными. Других подробностей уникальной находки на данный момент пока нет. Все найденные артефакты исследователи тщательно проверят и проанализируют.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:00