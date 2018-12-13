Анастасия Волочкова показала фрагмент нового клипа

"Мой режиссёр Оксана Рассказова сказала, будто мои ноги не умещаются в кадр. Спасибо за работу над клипом! Его снимали двенадцать часов подряд! Очень крутая будет тема!" - писала ранее Волочкова.

В Instagram Волочковой появился видеофрагмент нового клипа "И пусть говорят". В ролике прима стоит на пуантах, держа развивающуюся на ветру вуаль. Балерина поэтично рассуждает о том, что она, судя по всему, не бездарна, раз общественность так охотно её обсуждает. В подписи к видео Волочкова разразилась упрёками хейтеров, которые не первый месяц пытаются по носкам и часам угадать, что за таинственный любовник живёт в её особняке. Лицо возлюбленного прима усердно скрывает, однако хвастается в соцсетях всеми подарками и роскошными букетами белых роз.В комментариях пользователи Instagram отметили: так активно обсуждают балерину лишь потому, что она сама провоцирует на это читателей. Также знаменитость, вероятно, стесняется своего любовника, ведь достойного мужчину с гордостью бы всем показала.