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Анастасия Волочкова показала фрагмент нового клипа

Анастасия Волочкова показала фрагмент нового клипа "И пусть говорят", где критикует хейтеров за сплетни. Вместе с анонсом балерина в очередной раз упрекнула пользователей Сети за обсуждение её мужчин.

Анастасия Волочкова показала фрагмент нового клипа

В Instagram Волочковой появился видеофрагмент нового клипа "И пусть говорят". В ролике прима стоит на пуантах, держа развивающуюся на ветру вуаль. Балерина поэтично рассуждает о том, что она, судя по всему, не бездарна, раз общественность так охотно её обсуждает. В подписи к видео Волочкова разразилась упрёками хейтеров, которые не первый месяц пытаются по носкам и часам угадать, что за таинственный любовник живёт в её особняке. Лицо возлюбленного прима усердно скрывает, однако хвастается в соцсетях всеми подарками и роскошными букетами белых роз.

"Мой режиссёр Оксана Рассказова сказала, будто мои ноги не умещаются в кадр. Спасибо за работу над клипом! Его снимали двенадцать часов подряд! Очень крутая будет тема!" - писала ранее Волочкова.

В комментариях пользователи Instagram отметили: так активно обсуждают балерину лишь потому, что она сама провоцирует на это читателей. Также знаменитость, вероятно, стесняется своего любовника, ведь достойного мужчину с гордостью бы всем показала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Вчера, 23:00

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