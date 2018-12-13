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Николай Басков выступил перед неизлечимо больными в московском хосписе

Российский певец Николай Басков исполнил мечту неизлечимо больных, выступив перед ними с новогодними и рождественскими шлягерами в Центре паллиативной помощи. После концерта он вручил каждому пациенту подписанный им диск с новым альбомом, записанный на студии Universal в США.

Николай Басков выступил перед неизлечимо больными в московском хосписе

Концерт стал первым среди запланированных студией Universal Music в рамках благотворительной акции, направленной в поддержку неизлечимо больных пациентов, находящихся в хосписах фонда «Вера». Басков исполнил классический хит «В лесу родилась елочка», но не обошлось и без его шлягеров «Натуральный блондин» и «Шарманка». Певец отметил, что декабрь — время, когда люди ждут чудес и праздника, поэтому он постарался исполнить хотя бы самую малую мечту неизлечимых людей. Басков подчеркнул, что все вырученные средства от продажи нового альбома поступят в фонд помощи хосписам «Вера».

По словам учредителя фонда помощи хосписам «Вера» и директора Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер, для пациентов известие о выступлении Николая Баскова стало полной неожиданностью. Пациенты просили своих родственников, чтобы те приехали и помогли навести им красоту. Таким образом, к приезду певца весь хоспис преобразился и на время стал настоящим концертным залом.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:22

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