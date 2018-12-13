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Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков приехал на концерт Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге

Герой нашумевшего реалити-шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков неожиданно появился на концерте новоиспеченной артистки, который вчера прошел в Санкт-Петербурге.

Интернет-пользователи продолжают комментировать вчерашнее выступление Ольги Бузовой в своем родном городе. И пока недоброжелатели певицы в очередной раз решили обсудить «вульгарные» наряды и поведение певицы, поклонники телезнаменитости поспешили указать на то, что на концерте был замечен Валентин Коробков.

Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков приехал на концерт Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, 34-летний бизнесмен не только танцевал под песни Бузовой, но и даже напевал ее хиты, на что нельзя было не обратить внимание. Именно поэтому фанаты Ольги уверены, что Валентин является не просто ее поклонником, который решил посещать каждое ее выступление.

Поклонники телеведущей «Дома-2» убеждены, что Коробкова и их любимицу связывают романтически отношения, которые знаменитости решили пока держать в секрете.

Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков приехал на концерт Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге

«Бузова и Коробков вместе! Это подтвержденная информация! Сами подумайте, какому мужику захочется переться в другой город, чтобы посетить концерт «певицы», на котором он только вот был?» - написал один из фолловеров.

К слову, пока нельзя точно сказать, что у Коробкова и Бузовой роман, ведь буквально на днях в очередном интервью мужчина признался, что на данный момент все еще не встретил ту «единственную», с которой бы смог создать крепкую семью.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:43

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