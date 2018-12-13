Ученые обнаружили в водоемах распространение опасных мертвых зон





Специалисты пояснили, что гипоксия происходит из-за того, что питательные вещества в водах, которые загрязнены удобрениями и почвой, приводит к огромному росту водорослей. А гибель и дальнейшее разложение пресноводных растений происходит из-за истощения кислорода, что приводит к смерти рыбы. Сейчас исследователи начали обнаруживать мертвые зоны на просторах океана особенно на северо-западе Аравийского моря. Данная зона продолжает стремительно расти.Также повышенная гипоксия наблюдается в Мексиканском заливе, и данная зона превышает допустимые нормы почти в 4,5 раза. В мире насчитывается около 405 больших мертвых зон. Их увеличение является одним из главных механизмов массового вымирания на Земли. Также стало известно, что увеличение опасных зон происходит из-за человеческой деятельности.