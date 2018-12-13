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Ученые обнаружили в водоемах распространение опасных мертвых зон

Американские ученые обнаружили в водоемах распространение мертвых зон. Именно там содержание кислорода понижается до опасного минимума, что приводит к гибели различной рыбы.

Ученые обнаружили в водоемах распространение опасных мертвых зон

Специалисты пояснили, что гипоксия происходит из-за того, что питательные вещества в водах, которые загрязнены удобрениями и почвой, приводит к огромному росту водорослей. А гибель и дальнейшее разложение пресноводных растений происходит из-за истощения кислорода, что приводит к смерти рыбы. Сейчас исследователи начали обнаруживать мертвые зоны на просторах океана особенно на северо-западе Аравийского моря. Данная зона продолжает стремительно расти.

Также повышенная гипоксия наблюдается в Мексиканском заливе, и данная зона превышает допустимые нормы почти в 4,5 раза. В мире насчитывается около 405 больших мертвых зон. Их увеличение является одним из главных механизмов массового вымирания на Земли. Также стало известно, что увеличение опасных зон происходит из-за человеческой деятельности.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:10

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