Майли Сайрус подтвердила свое участие в пятой части триллера "Черное зеркало"





Майли Сайрус решила косвенно подтвердить участие в грядущем сезоне "Черного зеркала". Информацию поп-дива сообщила очень осторожно, так как не уверена, имеет ли она право разглашать подробности собственной роли до официального выпуска франшизы.Есть сведения, что новый эпизод будет особенно интересным, так как зрители получат возможность влиять на развитие событий и даже могут выбрать финальную сцену.Netflix пока не спешит называть официальную дату релиза 5 сезона картины, однако в Сети уже "гуляет" информация, что на стриминговом сервисе премьера Чарли Брукера ожидается 28 декабря этого года.