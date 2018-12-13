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Русфонд согласился снизить долг семьи Жанны Фриске с 21 до 7 млн рублей

Семья Жанны Фриске и благотворительная организация Русфонд приблизились к заключению мирового соглашения путем уменьшения величины долга. После многочисленных судебных тяжб наследникам певицы был снижен долг с 21 миллиона рублей до 7 миллионов, недостачу Русфонд решил покрыть из собственных бюджетных средств.

Русфонд согласился снизить долг семьи Жанны Фриске с 21 до 7 млн рублей

Напомним, что после смерти певицы Жанны Фриске на ее родителей, а также 5-летнего сына, отцом которого является телеведущий Дмитрий Шепелев, благотворительная организация Русфонд подала в суд с требованием вернуть ей 21 миллион рублей. В суде адвокаты организации просили предоставить бумаги, которые могли бы разъяснить все вопросы, связанные с тратой пожертвованных денег. Однако родственники Жанны Фриске так и не смогли их предоставить.

Представители семьи Жанны Фриске в суде неоднократно заявляли, что родители певицы — пожилые люди, они с трудом перенесли сначала смерть дочери, а потом необоснованный иск Русфонда. У Владимира Борисовича появились проблемы с сердцем, а у мамы Жанны Фриске на нервной почве появился целый «букет болезней». Похоже, благотворительная организация прислушалась к словам защиты ответчиков и решила быстрее завершить судебные тяжбы путем снижения, а фактически списания долга родным Жанны Фриске.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:40

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