«Дом-2»: Анастасия Толстихина высказалась о сексуальной жизни своей проектной подруги Екатерины Скютте

На днях Толстихина призналась поклонникам, что до сих пор не понимает, почему ее близкая подруга Скютте объявила о том, что имеет нетрадиционную ориентацию.Напомним, что несколько дней назад Екатерина сделала неожиданное заявление. Блондинка разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором призналась подписчикам, что имеет нетрадиционную ориентацию. Этот блог участницы «Дома-2», как выяснилось, шокировал не только телезрителей проекта, но и участниц, которые давно уже ушли за ворота.По словам близкой проектной подруги Скютте – Толстихиной, она подозревает, что таким способом Катя хотела выразить протест многочисленным недоброжелателям, которые каждый день выливают на нее тонны грязи. Анастасия подчеркнула, что никогда не замечала за блондинкой того, что у нее нетрадиционная ориентация, да и точно знает, что хотя у девушки сейчас нет мужчины, вне Периметра он у нее был, и не один.Выяснилось, что Толстихина даже пыталась поговорить со своей подругой по поводу этого злосчастного поста, однако Скютте ответила девушке очень коротко, заявив, что написала блог «просто так».Впрочем, Анастасия не может утверждать, что знает все о сексуальной жизни Екатерины, но точно уверена лишь в одном Скютте – это нормальная девушка без каких-то психологических нарушений, и совсем скоро блондинка напишет опровержение.