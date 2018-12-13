АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.22 USD 66.42
Курс валют на 13.12.2018

«Дом-2»: Анастасия Толстихина высказалась о сексуальной жизни своей проектной подруги Екатерины Скютте

Анастасия Толстихина поспешила поддержать свою проектную подругу Екатерину Скютте.

На днях Толстихина призналась поклонникам, что до сих пор не понимает, почему ее близкая подруга Скютте объявила о том, что имеет нетрадиционную ориентацию.

«Дом-2»: Анастасия Толстихина высказалась о сексуальной жизни своей проектной подруги Екатерины Скютте

Напомним, что несколько дней назад Екатерина сделала неожиданное заявление. Блондинка разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором призналась подписчикам, что имеет нетрадиционную ориентацию. Этот блог участницы «Дома-2», как выяснилось, шокировал не только телезрителей проекта, но и участниц, которые давно уже ушли за ворота.

По словам близкой проектной подруги Скютте – Толстихиной, она подозревает, что таким способом Катя хотела выразить протест многочисленным недоброжелателям, которые каждый день выливают на нее тонны грязи. Анастасия подчеркнула, что никогда не замечала за блондинкой того, что у нее нетрадиционная ориентация, да и точно знает, что хотя у девушки сейчас нет мужчины, вне Периметра он у нее был, и не один.

«Дом-2»: Анастасия Толстихина высказалась о сексуальной жизни своей проектной подруги Екатерины Скютте

Выяснилось, что Толстихина даже пыталась поговорить со своей подругой по поводу этого злосчастного поста, однако Скютте ответила девушке очень коротко, заявив, что написала блог «просто так».

Впрочем, Анастасия не может утверждать, что знает все о сексуальной жизни Екатерины, но точно уверена лишь в одном Скютте – это нормальная девушка без каких-то психологических нарушений, и совсем скоро блондинка напишет опровержение.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кадыров заявил, что не ощущает свою популярность
Полина Гагарина похвасталась в Instagram
Ученые назвали древнейшую в мире профессию
Алиана Устиненко хочет возобновить отношения с
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска назвала проект
Крис Мартин готовится сделать предложение руки и
Windows 10 следит за пользователями вопреки
Ученые приблизились к «клонированию» гибридных
В Перми житель продаёт в интернете усы своих котов
Московские власти назвали пять самых проблемных
«Дом-2»: Анастасия Толстихина высказалась о
Рустам Солнцев в Instagram выложил ретро-видео с
В России представлены 2 новых китайских
Минздрав России внедряет план по борьбе со
Ольга Бузова посоветовала Ольге Рапунцель
Станислав Садальский высмеял идею продажи
Леонид Агутин планирует подарить на юбилей
Ученые: Синий свет смартфонов губительно
Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что у
Двигатель сверхтяжелой ракеты SLS загорелся во
В Москве презентовали новый автомобильный
Ксения Собчак в Instagram показала, какой бардак
Четвёртая экс-супруга 88-летнего Ивана Краско
Ксения Бородина показала, как её младшая дочь
Врач Филиппа Киркорова за невежество прогнал с
В Антарктиде популяция пингвинов скрывалась почти
Николай Бурляев рассказал о чувствах к первой
Звезда «Дома-2» Александра Гозиас удалила
Джонни Деппа сфотографировали страстно целующимся
Новым главой Audi стал Брэм Шот
Просмотреть все новости