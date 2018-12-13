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Windows 10 следит за пользователями вопреки запретам

Операционная система продолжает следить за пользователями вопреки всем прямым запретам. Windows 10 осуществляет передачу данных через опцию отключения данных.

Windows 10 следит за пользователями вопреки запретам

Как сообщил один из клиентов на форуме Reddit, отключить данные не получается, даже убрав соответствующую галочку в настройках. Опция просто не функционирует, и компания следит за журналом активности юзеров.

Интересно, что даже опция очистки истории действий на персональном компьютере не решает проблему. Это связано с тем, что система воспринимает данные об активности как диагностические. Поэтому отключать передачу данных стоит чрез панель диагностики.

Согласно информации профильных СМИ, подобные действия корпорации можно рассматривать как нарушение европейского регламента по защите данных (GDPR). Данный регламент обязывает компании откровенно сообщать клиентам, какую информацию они собирают.

Весной 2017 года Microsoft несколько изменила настройки приватности для всех клиентов и обнародовала список собираемых компанией сведений. При этом пользователь мог выбрать базовый или полный пакет отсылаемой информации.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:00

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