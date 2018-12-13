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Ольга Бузова посоветовала Ольге Рапунцель покинуть проект «Дом-2»

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова «насела» на семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко и посоветовала ребятам покинуть реалити-шоу.

Впервые за все нахождение Рапунцель на телестройке «Дом-2» телезрители приняли ее сторону.

Ольга Бузова посоветовала Ольге Рапунцель покинуть проект «Дом-2»

Не секрет, что на сегодняшний день у Ольги и Дмитрия возникли довольно большие проблемы. А связаны они с младшей сестрой длинноволосой красавицы и женщиной, которая подарила ей жизнь.

В последнее время поклонники «Дома-2» начали подозревать, что участники и руководство проекта решили устроить для семейства Рапунцель и Дмитренко настоящую травлю. И именно поэтому практически весь коллектив отвернулся от Ольги и Дмитрия, а также целиком и полностью занял сторону беременной Алены и ее матери Татьяны Владимировны.

Ольга Бузова посоветовала Ольге Рапунцель покинуть проект «Дом-2»

А в недавнем тет-а-тете и Бузова, которая ранее не единожды заступалась за «брендовую» парочку, повела себя довольно агрессивно и злобно в отношении Ольги и Димы. Ольгу настолько разозлили слова Рапунцель, что она заявила девушке, что никто их не держит в стенах телепроекта, поэтому советует им собрать свои вещи и отправиться за ворота в свободное плаванье.

А разгневали Бузову слова Рапунцель о том, что они с Димой якобы сильно устали от постоянного натиска и вражды участников реалити-шоу. К слову, сейчас многие телезрители «Дома-2» заняли сторону Ольги, ведь понимают, что на самом деле девушка никому не желает зла, а просто ведет себя в некоторых моментах очень глупо.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:05

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