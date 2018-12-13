Московские власти назвали пять самых проблемных долгостроев города





Так, среди наиболее проблемных объектов названы такие жилищные комплексы, как «Царицыно», «Спортивный квартал», «Марьино град», «Терлецкий парк» и «Марушкино». На эти объекты приходится до 75% обманутых дольщиков.По словам заместителя председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова, долгостроями считаются даже те дома, где обманутым дольщиком числится всего один человек. Например, в ЖК «Шишкин лес» обманутых дольщиков числится 72 человека. Однако стоит знать, что реестр носит сугубо информационный характер, а потому не дает никаких гарантий, что обманутые дольщики получат квартиру в другом доме. Более того, среди всех обманутых дольщиков втянутыми в аферу в действительности считаются не более 3% человек.