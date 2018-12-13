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Московские власти назвали пять самых проблемных долгостроев города

В Москомстройинвесте назвали пять самых проблемных объектов, на которые приходятся три четверти обманутых дольщиков. Всего по Москве долгостроями признан 31 дом, а в реестре обманутых инвесторов зарегистрировано 5571 человек.

Московские власти назвали пять самых проблемных долгостроев города


Так, среди наиболее проблемных объектов названы такие жилищные комплексы, как «Царицыно», «Спортивный квартал», «Марьино град», «Терлецкий парк» и «Марушкино». На эти объекты приходится до 75% обманутых дольщиков.

По словам заместителя председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова, долгостроями считаются даже те дома, где обманутым дольщиком числится всего один человек. Например, в ЖК «Шишкин лес» обманутых дольщиков числится 72 человека. Однако стоит знать, что реестр носит сугубо информационный характер, а потому не дает никаких гарантий, что обманутые дольщики получат квартиру в другом доме. Более того, среди всех обманутых дольщиков втянутыми в аферу в действительности считаются не более 3% человек.



 
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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:30

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