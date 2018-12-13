Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что у неё нет секса уже четыре месяца
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня призналась, сколько месяцев не занималась «волшебством».
Всем известно, что Боню считают одной из самых симпатичных бывших участниц реалити-шоу. Вполне вероятно, что именно из-за этого Виктории хоть один раз в полгода, но все-таки приписывают роман с каким-то бизнесменом или миллиардером.
Впрочем, как оказалось, в личной жизни телезнаменитости не все так хорошо, как кажется со стороны. На днях Виктория пригласила к себе в гости давнего друга и популярного блогера Денчика, с которым они заговорили о мужском достоинстве и вспомнили Анастасию Ивлееву, которая, общаясь со скандально-известным журналистом Юрием Дудем, призналась, что ее никогда не устраивали детородные органы размеров в 15 сантиметров.
По словам Бони, если Ивлеева позволила себе на всю страну сказать подобные вещи, значит в ее личной жизни не все так хорошо, как она пытается вовсю демонстрировать. И вдруг неожиданно Денчик в тот момент, пока Виктория высказывала свое мнение, сказал, что у нее самой не было «волшебства» уже три месяца.
Нужно сказать, что знаменитость сразу же решила исправить своего друга, отметив, что не занималась любовью уже четыре месяца, что очень удивило блогера. Впрочем, Боня поспешила оправдать себя, заявив, что ее близкая и очень красивая подруга не занималась «волшебством» целых два года, поэтому считает это вполне нормальным явлением.
Всем известно, что Боню считают одной из самых симпатичных бывших участниц реалити-шоу. Вполне вероятно, что именно из-за этого Виктории хоть один раз в полгода, но все-таки приписывают роман с каким-то бизнесменом или миллиардером.
Впрочем, как оказалось, в личной жизни телезнаменитости не все так хорошо, как кажется со стороны. На днях Виктория пригласила к себе в гости давнего друга и популярного блогера Денчика, с которым они заговорили о мужском достоинстве и вспомнили Анастасию Ивлееву, которая, общаясь со скандально-известным журналистом Юрием Дудем, призналась, что ее никогда не устраивали детородные органы размеров в 15 сантиметров.
По словам Бони, если Ивлеева позволила себе на всю страну сказать подобные вещи, значит в ее личной жизни не все так хорошо, как она пытается вовсю демонстрировать. И вдруг неожиданно Денчик в тот момент, пока Виктория высказывала свое мнение, сказал, что у нее самой не было «волшебства» уже три месяца.
Нужно сказать, что знаменитость сразу же решила исправить своего друга, отметив, что не занималась любовью уже четыре месяца, что очень удивило блогера. Впрочем, Боня поспешила оправдать себя, заявив, что ее близкая и очень красивая подруга не занималась «волшебством» целых два года, поэтому считает это вполне нормальным явлением.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:42