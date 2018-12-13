Минздрав России внедряет план по борьбе со слабоумием у пожилых людей





Сообщается, что Минздрав Российской Федерации уже подготовил все необходимые документы. В них входит определенная программа действий. Данные документы были написаны психиатрами, неврологами, гериатрами и терапевтами. Также в бумагах прописано, как можно врачам выявить больного, и кто окажет помощь пожилому человеку на первом этапе.В данном плане есть и указания того, какие необходимо принять меры в том случае, если будут выявлены симптомы слабоумия у пожилых граждан России. Также есть указания того, какое нужно назначить лечение и в какие социальные службы обратиться. Внедрение плана начнется уже в текущем месяце.