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Минздрав России внедряет план по борьбе со слабоумием у пожилых людей

Минздрав России закончил разработку плана по борьбе со слабоумием у пожилых людей. Нововведение уже начали внедрять в медицинские учреждения РФ.

Минздрав России внедряет план по борьбе со слабоумием у пожилых людей

Сообщается, что Минздрав Российской Федерации уже подготовил все необходимые документы. В них входит определенная программа действий. Данные документы были написаны психиатрами, неврологами, гериатрами и терапевтами. Также в бумагах прописано, как можно врачам выявить больного, и кто окажет помощь пожилому человеку на первом этапе.

В данном плане есть и указания того, какие необходимо принять меры в том случае, если будут выявлены симптомы слабоумия у пожилых граждан России. Также есть указания того, какое нужно назначить лечение и в какие социальные службы обратиться. Внедрение плана начнется уже в текущем месяце.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:06

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