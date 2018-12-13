Ксения Бородина показала, как её младшая дочь Теона ходит по дому в её туфлях

«Как же быстро летит время! Помню, как Вы впервые показали нам малышку, а сейчас она уже такая большая..Скоро не только туфли мамины будет мерить, но и на бюстгальтер глаз положит», - написала одна из поклонниц звездного семейства Бородиной-Омарова.

Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram запись, которую по достоинству оценили многие ее поклонники. А все потому, что на видео была запечатлена малышка Тея, которая в маминых розовых туфлях вовсю гуляла по дому.Невзирая на то, что мамина обувь оказалось очень большой на Теону, девочка находилась на седьмом небе от счастья. Маленькими шагами младшая наследница Ксении принялась перемещаться из комнаты в комнату, пока мама снимала ее на видео.Нужно сказать, что интернет-пользователи пришли в восторг от ролика. Один за другим они принялись оставлять под видео приятные комментарии, в некоторых из которых фолловеры отметили, что совсем скоро Теона Курбановна может захотеть примерить и бюстгальтер звездной мамы.К слову, с каждой минутой свежее видео ведущей «Дома-2» продолжает набирать популярность. На данный момент ролик просмотрели больше 2 миллионов раз, что, как оказалось, очень радует Ксению, о чем она поспешила заявить в Stories.