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Ксения Бородина показала, как её младшая дочь Теона ходит по дому в её туфлях

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина порадовала подписчиков очередным видеороликом, главной героиней которого стала ее младшая наследница Теона Курбановна.

Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram запись, которую по достоинству оценили многие ее поклонники. А все потому, что на видео была запечатлена малышка Тея, которая в маминых розовых туфлях вовсю гуляла по дому.

Ксения Бородина показала, как её младшая дочь Теона ходит по дому в её туфлях

Невзирая на то, что мамина обувь оказалось очень большой на Теону, девочка находилась на седьмом небе от счастья. Маленькими шагами младшая наследница Ксении принялась перемещаться из комнаты в комнату, пока мама снимала ее на видео.

Нужно сказать, что интернет-пользователи пришли в восторг от ролика. Один за другим они принялись оставлять под видео приятные комментарии, в некоторых из которых фолловеры отметили, что совсем скоро Теона Курбановна может захотеть примерить и бюстгальтер звездной мамы.

Ксения Бородина показала, как её младшая дочь Теона ходит по дому в её туфлях

«Как же быстро летит время! Помню, как Вы впервые показали нам малышку, а сейчас она уже такая большая..Скоро не только туфли мамины будет мерить, но и на бюстгальтер глаз положит», - написала одна из поклонниц звездного семейства Бородиной-Омарова.

К слову, с каждой минутой свежее видео ведущей «Дома-2» продолжает набирать популярность. На данный момент ролик просмотрели больше 2 миллионов раз, что, как оказалось, очень радует Ксению, о чем она поспешила заявить в Stories.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:20

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