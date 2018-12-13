В Москве презентовали новый автомобильный фестиваль





Местом проведения фестиваля выбран Олимпийский парк. Аналогичное мероприятие пройдет и на сочинском автодроме. Организаторами выступают Ассоциация европейского бизнеса Messe Frankfurt Rus. Мероприятия поддерживают известные автобренды и администрация Краснодарского края.Идея проведения фестиваля появилась еще три года назад. В этом году было внесено предложение по изменению его формата, чтобы привлечь как можно большее число гостей.Первый фестиваль такого рода прошел в 2016 году в ЮАР, его посетили свыше 50 тысяч человек. Следующим местом, где он будет проведен, станет Кубань. Предварительными датами выбраны 18-21 июля 2019 года.Мероприятие является не только развлекательным, оно имеет большое значение для представителей бизнеса.