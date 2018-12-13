Николай Бурляев рассказал о чувствах к первой жене Никиты Михалкова





Николай Бурляев и Никита Михалков знают друг друга еще с самого детства. Но у них было много разногласий, было время, когда знаменитости даже не общались несколько лет. Актер рассказал, что ранее дом режиссера был наполнен смехом и праздниками, а сейчас пустует. Николай Бурляев поведал, что он был свидетелем того, как зарождалась семья Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской. Также актер сообщил, что у него тоже были чувства к этой женщине. Но он был вынужден уступить своему другу.В передаче «Судьба человека» Николай Бурляев сообщил, что после того, как он понял, что с Анастасией Вертинской у них ничего не может быть, он начал жить дальше. Через некоторое время он сыграл свадьбу с Наталье Варлей, но этот брак не продлился долго. О своих чувствах к Анастасии Вертинской он решился рассказать только сейчас.