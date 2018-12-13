Звезда «Дома-2» Александра Гозиас удалила татуировку на мягком месте

Гозиас очень любит привлекать к себе внимание. Для этого Саше приходится буквально каждый день выкладывать у себя на страничке в Instagram новые фотографии, видеозаписи и Stories, в которых она демонстрирует, чем занимается после того, как покинула реалити-шоу.На данный момент Александра вернулась в свой родной город Калининград, где уже успела обзавестись новыми отношениями, в которых не так давно призналась поклонникам. Несмотря на огромнейший интерес публики, Гозиас подчеркнула, что пока не готова называть имя и тем более показывать своего нового возлюбленного.Считанные часы назад звезда «Дома-2» разместила в личном инста-блоге новую видеозапись, из которой становиться понятно, что она решила окончательно избавиться от татуировок, которые по глупости сделала в молодости. Подчеркнем, что Гозиас довольно давно начала говорить о том, что ей надоели рисунки на ее теле, поэтому она подумывала удалить их.Удалять татуировки Александра решила при помощи лазера. Почему девушка отказалась от обезболивающего, до сих пор сложно объяснить, вполне возможно, что Гозиас была уверена в том, что сможет вытерпеть 5 минут боли. Сейчас же бывшая участница «Дома-2» вовсю принялась хвастаться подписчикам, что за всего несколько минут избавилась от бантика на своем мягком месте, а также отметила, что совсем скоро удалит и все остальные тату.