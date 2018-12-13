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Звезда «Дома-2» Александра Гозиас удалила татуировку на мягком месте

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Александра Гозиас все-таки решилась на то, чтобы убрать татуировки со своего тела.

Гозиас очень любит привлекать к себе внимание. Для этого Саше приходится буквально каждый день выкладывать у себя на страничке в Instagram новые фотографии, видеозаписи и Stories, в которых она демонстрирует, чем занимается после того, как покинула реалити-шоу.

Звезда «Дома-2» Александра Гозиас удалила татуировку на мягком месте

На данный момент Александра вернулась в свой родной город Калининград, где уже успела обзавестись новыми отношениями, в которых не так давно призналась поклонникам. Несмотря на огромнейший интерес публики, Гозиас подчеркнула, что пока не готова называть имя и тем более показывать своего нового возлюбленного.

Считанные часы назад звезда «Дома-2» разместила в личном инста-блоге новую видеозапись, из которой становиться понятно, что она решила окончательно избавиться от татуировок, которые по глупости сделала в молодости. Подчеркнем, что Гозиас довольно давно начала говорить о том, что ей надоели рисунки на ее теле, поэтому она подумывала удалить их.

Звезда «Дома-2» Александра Гозиас удалила татуировку на мягком месте

Удалять татуировки Александра решила при помощи лазера. Почему девушка отказалась от обезболивающего, до сих пор сложно объяснить, вполне возможно, что Гозиас была уверена в том, что сможет вытерпеть 5 минут боли. Сейчас же бывшая участница «Дома-2» вовсю принялась хвастаться подписчикам, что за всего несколько минут избавилась от бантика на своем мягком месте, а также отметила, что совсем скоро удалит и все остальные тату.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:00

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