Новым главой Audi стал Брэм Шот





Управляющему 57 лет, до 2011 году Шот возглавлял итальянский офис Mercedes, затем он перешел в компанию Volkswagen, где занимался коммерческими автомобилями. Там его ждало повышение до руководителя департамента маркетинга и продаж. На аналогичную должность менеджер перешел в сентябре 2017 году в Audi.В составе концерна на сегодняшний день числятся марки марки Lamborghini, Italdesign, Ducati. Шот заступит в новую должность с 1 января 2019 года. Отметим, что в июне нынешнего года его выбрали временным генеральным директором после задержания Руперта Штадлера в связи с дизельным скандалом.Немецкие журналисты удивлены таким стремительным продвижением карьеры голландца. В целом отмечается, что у наблюдательного совета не было выбора.