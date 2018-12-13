В Соединённых Штатах представили якутскую «Мамонтовую степь»





В Вашингтоне во время конференции AGU Fall Meeting был представлен проект так называемого Плейстоценового парка, который размещается вблизи поселка Черский на территории Якутии. По мнению авторов проекта, благодаря воссозданию арктических экосистем появится возможность исключить глобальной потепление. Учёный Никита Зимов, являющийся активным участником проекта, отмечает, что в Арктике нужно приступить к восстановлению экосистемы пастбищ, которая подобна «мамонтовой степи», существовавшей на большей евразийской части в период последнего ледникового периода. За счёт жизнедеятельности многих крупных травоядных животных, таких как мамонты, бизоны, олени и т.д., поддерживались высокие темпы биологического круговорота. Это в итоге воздействовало на климатические условия.По словам учёных, когда произошло глобальное вымирание крупнейших травоядных животных, было нарушено экологическое равновесие и увеличилось выделение метана в атмосферу.