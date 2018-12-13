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Ученые: Симптомы сердечного приступа у мужчин и женщин разные

Ученые рассказали, в чем заключается различие симптомов сердечного приступа у мужчин и женщин. Часто представительницы слабого пола не могут самостоятельно распознать, что у них случился сердечный приступ, поэтому они позже обращаются за медицинской помощью и чаще умирают от этого недуга.

Ученые: Симптомы сердечного приступа у мужчин и женщин разные

По словам кардиолога Ники Голдберг, у мужчин обычно сердечный приступ сопровождается резким скачком давления и сильной болью в груди. У женщин клиническая картина выглядит иначе. Они ощущают тяжесть, головокружение, появляется одышка и боли в спине или верхней части живота. Женщина принимает эти симптомы за признаки панической атаки, а не сердечного приступа, что становится решающим фактором в случае смерти пациентки.

Голдберг отметила, что при возникновении ощущения, похожего на затягивание веревки вокруг тела, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Такое ощущение в среднем длится 15 минут, после чего может наступить критическая ситуация. В целом женщины на 37 минут позднее обращаются за помощью в случае возникновения приступа, обусловлено это тем, что они не могут правильно поставить диагноз, исходя из первичной симптоматики.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:41

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