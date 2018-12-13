Ученые: Симптомы сердечного приступа у мужчин и женщин разные





По словам кардиолога Ники Голдберг, у мужчин обычно сердечный приступ сопровождается резким скачком давления и сильной болью в груди. У женщин клиническая картина выглядит иначе. Они ощущают тяжесть, головокружение, появляется одышка и боли в спине или верхней части живота. Женщина принимает эти симптомы за признаки панической атаки, а не сердечного приступа, что становится решающим фактором в случае смерти пациентки.Голдберг отметила, что при возникновении ощущения, похожего на затягивание веревки вокруг тела, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Такое ощущение в среднем длится 15 минут, после чего может наступить критическая ситуация. В целом женщины на 37 минут позднее обращаются за помощью в случае возникновения приступа, обусловлено это тем, что они не могут правильно поставить диагноз, исходя из первичной симптоматики.