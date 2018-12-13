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Мария Максакова рассказала о провокации во время выступления в Национальной опере Латвии

Скандально известная оперная дива Мария Максакова в одной из соцсетей рассказала о провокации, произошедшей во время её выступления в Национальной опере Латвии. С её слов, несколько человек пытались устроить скандал и спровоцировать срыв концерта.


Мария Максакова рассказала о провокации во время выступления в Национальной опере Латвии

Максакова связывает произошедшее с недавним откровенным интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», которое она дала ведущей в Мюнхене. Тогда она рассказывала и о первом супруге Владимире Тюрине, от которого неоднократно терпела побои, и о втором муже, убитом в Киеве депутате Денисе Вороненкове. Делилась она и сложными взаимоотношениями с бывшей свекровью, с которой они не общаются продолжительное время, и та даже не видела внука, сына Вороненкова.

Максакова рассказывает, произошедшее на концерте в рижской опере зрители не успели даже заметить, так как охрана сработала очень оперативно и вовремя вывела из зала людей, пытавшихся сорвать выступление.

Мария Максакова рассказала о провокации во время выступления в Национальной опере Латвии

Сообщают, что людьми, которых охрана вывела из зала, были мать и сестра покойного Дениса Вороненкова. Якобы свекровь хотела просто встретиться с Максаковой и обсудить некоторые моменты. Ей это, по всей видимости, не удалось, и не известно, продолжит ли она предпринимать подобные попытки, которые бывшая невестка трактует как провокации.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:34

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