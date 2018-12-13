АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.22 USD 66.42
Курс валют на 13.12.2018

Жена Сергея Шнурова урезала зарплаты "Ленинграду"

СМИ сообщают, что жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова урезала зарплаты "Ленинграду". По словам близкого окружения артиста, финансовые вопросы группы дочь миллионера взяла на себя.

Жена Сергея Шнурова урезала зарплаты "Ленинграду"

Ольга Абрамова, на которой Шнуров тайно женился в октябре, собралась урезать высокие зарплаты музыкантам "Ленинграда". Знакомые лидера группы пожаловались, что 27-летняя светская львица из Екатеринбурга стала доверенным лицом мужа, который оставил ей все финансовые вопросы коллектива. Как известно, "Ленинград" пользуется огромной популярностью в России и за рубежом, поэтому гонорары артисты получают весьма крупные. Согласно источнику, это не понравилось Абрамовой, которая стала недоплачивать музыкантам, а некоторых и вовсе вознамерилась выгнать из группы.

Даже директор "Ленинграда" уступил избраннице Шнурова часть своих обязанностей. Друзья певца отмечают: тот никогда не любил считать деньги, а к супруге привязался настолько, что позволяет ей вмешиваться в дела группы.

Впрочем, с этим не согласен Стас Барецкий, приятель Шнурова. По его мнению, слухи об Абрамовой лживы, а сама она - "хорошая девочка". Шнуров выбрал молодую жену не по внешним данным, а по уму. Между влюблёнными, как выразился Барецкий, пробежала искра.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Станислав Садальский высмеял идею продажи
Леонид Агутин планирует подарить на юбилей
Ученые: Синий свет смартфонов губительно
Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что у
Двигатель сверхтяжелой ракеты SLS загорелся во
В Москве презентовали новый автомобильный
Ксения Собчак в Instagram показала, какой бардак
Четвёртая экс-супруга 88-летнего Ивана Краско
Ксения Бородина показала, как её младшая дочь
Врач Филиппа Киркорова за невежество прогнал с
В Антарктиде популяция пингвинов скрывалась почти
Николай Бурляев рассказал о чувствах к первой
Звезда «Дома-2» Александра Гозиас удалила
Джонни Деппа сфотографировали страстно целующимся
Новым главой Audi стал Брэм Шот
Сергей Лазарев показал свитер с оленями в
В Соединённых Штатах представили якутскую
Жена Тарасова Анастасия Костенко выходит на
Ученые: Симптомы сердечного приступа у мужчин и
Москва объявила персоной нон грата словацкого
Мария Максакова рассказала о провокации во время
Александра Черно разрешила Иосифу Оганесяну
Жена Сергея Шнурова урезала зарплаты "Ленинграду"
К платформеру GRIS создали красивый релизный
МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе на
Новый Ford Ranger может получить звание самого
Недавно родившая Регина Тодоренко мечтает похудеть
Apple в 2022 году выпустит первый электромобиль
Алиана Устиненко пригрозила Милене Безбородовой
Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни,
Просмотреть все новости