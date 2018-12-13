Жена Сергея Шнурова урезала зарплаты "Ленинграду"

Ольга Абрамова, на которой Шнуров тайно женился в октябре, собралась урезать высокие зарплаты музыкантам "Ленинграда". Знакомые лидера группы пожаловались, что 27-летняя светская львица из Екатеринбурга стала доверенным лицом мужа, который оставил ей все финансовые вопросы коллектива. Как известно, "Ленинград" пользуется огромной популярностью в России и за рубежом, поэтому гонорары артисты получают весьма крупные. Согласно источнику, это не понравилось Абрамовой, которая стала недоплачивать музыкантам, а некоторых и вовсе вознамерилась выгнать из группы.Даже директор "Ленинграда" уступил избраннице Шнурова часть своих обязанностей. Друзья певца отмечают: тот никогда не любил считать деньги, а к супруге привязался настолько, что позволяет ей вмешиваться в дела группы.Впрочем, с этим не согласен Стас Барецкий, приятель Шнурова. По его мнению, слухи об Абрамовой лживы, а сама она - "хорошая девочка". Шнуров выбрал молодую жену не по внешним данным, а по уму. Между влюблёнными, как выразился Барецкий, пробежала искра.