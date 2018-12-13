Жена Сергея Шнурова урезала зарплаты "Ленинграду"
СМИ сообщают, что жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова урезала зарплаты "Ленинграду". По словам близкого окружения артиста, финансовые вопросы группы дочь миллионера взяла на себя.
Ольга Абрамова, на которой Шнуров тайно женился в октябре, собралась урезать высокие зарплаты музыкантам "Ленинграда". Знакомые лидера группы пожаловались, что 27-летняя светская львица из Екатеринбурга стала доверенным лицом мужа, который оставил ей все финансовые вопросы коллектива. Как известно, "Ленинград" пользуется огромной популярностью в России и за рубежом, поэтому гонорары артисты получают весьма крупные. Согласно источнику, это не понравилось Абрамовой, которая стала недоплачивать музыкантам, а некоторых и вовсе вознамерилась выгнать из группы.
Даже директор "Ленинграда" уступил избраннице Шнурова часть своих обязанностей. Друзья певца отмечают: тот никогда не любил считать деньги, а к супруге привязался настолько, что позволяет ей вмешиваться в дела группы.
Впрочем, с этим не согласен Стас Барецкий, приятель Шнурова. По его мнению, слухи об Абрамовой лживы, а сама она - "хорошая девочка". Шнуров выбрал молодую жену не по внешним данным, а по уму. Между влюблёнными, как выразился Барецкий, пробежала искра.
Ольга Абрамова, на которой Шнуров тайно женился в октябре, собралась урезать высокие зарплаты музыкантам "Ленинграда". Знакомые лидера группы пожаловались, что 27-летняя светская львица из Екатеринбурга стала доверенным лицом мужа, который оставил ей все финансовые вопросы коллектива. Как известно, "Ленинград" пользуется огромной популярностью в России и за рубежом, поэтому гонорары артисты получают весьма крупные. Согласно источнику, это не понравилось Абрамовой, которая стала недоплачивать музыкантам, а некоторых и вовсе вознамерилась выгнать из группы.
Даже директор "Ленинграда" уступил избраннице Шнурова часть своих обязанностей. Друзья певца отмечают: тот никогда не любил считать деньги, а к супруге привязался настолько, что позволяет ей вмешиваться в дела группы.
Впрочем, с этим не согласен Стас Барецкий, приятель Шнурова. По его мнению, слухи об Абрамовой лживы, а сама она - "хорошая девочка". Шнуров выбрал молодую жену не по внешним данным, а по уму. Между влюблёнными, как выразился Барецкий, пробежала искра.