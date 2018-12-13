Алиана Устиненко пригрозила Милене Безбородовой разрушить ее отношения с Алексеем Безусом

«Безбородовой нужно срочно поменять тактику поведения, а то ее могут быстренько отправить за ворота!» - продолжают писать в Сети.





20-летняя Милена, пытаясь защитить свои отношения от новенькой участницы Виолеты, нажила себе немало врагов на телепроекте «Дом-2». В их число входит и Алиана, которая стала одной из участников провокации направленной на разрушение отношений Безбородовой и Безуса.Невзирая на то, что провокация, по сути, сорвалась из-за отвратительного характера Милены, Устиненко поспешила пригрозить девушке, что разрушит ее отношения с Алексеем. В ходе спора молодая мамочка заявила 20-летней участнице, что если она захочет, Безус не только бросит ее, но и будет с ней.Также Алиана указала Безбородовой на то, что у нее появились очень серьезные проблемы, ведь теперь буквально весь коллектив «Дома-2» настроен против нее и намерен даже воевать с ней.На данный момент многие телезрители встали на сторону Милены, несмотря на то, что девушка довольно давно показала себя не с лучшей стороны, чем многих отвернула от себя. По мнению поклонников «Дома-2», Устиненко точно не сможет увести Безуса у Безбородовой, а вот устроить девушке войну может запросто.К слову, недавно Алиана активно мешала паре Донцовой и Купина, но поняв, что не может разрушить эти отношения, переключилась на других ребят.