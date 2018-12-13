АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.22 USD 66.42
Курс валют на 13.12.2018

Алиана Устиненко пригрозила Милене Безбородовой разрушить ее отношения с Алексеем Безусом

Экс-возлюбленная Гобозова – Алиана Устиненко в очередной раз влезла в чужие отношения.

20-летняя Милена, пытаясь защитить свои отношения от новенькой участницы Виолеты, нажила себе немало врагов на телепроекте «Дом-2». В их число входит и Алиана, которая стала одной из участников провокации направленной на разрушение отношений Безбородовой и Безуса.

Алиана Устиненко пригрозила Милене Безбородовой разрушить ее отношения с Алексеем Безусом

Невзирая на то, что провокация, по сути, сорвалась из-за отвратительного характера Милены, Устиненко поспешила пригрозить девушке, что разрушит ее отношения с Алексеем. В ходе спора молодая мамочка заявила 20-летней участнице, что если она захочет, Безус не только бросит ее, но и будет с ней.

Также Алиана указала Безбородовой на то, что у нее появились очень серьезные проблемы, ведь теперь буквально весь коллектив «Дома-2» настроен против нее и намерен даже воевать с ней.

На данный момент многие телезрители встали на сторону Милены, несмотря на то, что девушка довольно давно показала себя не с лучшей стороны, чем многих отвернула от себя. По мнению поклонников «Дома-2», Устиненко точно не сможет увести Безуса у Безбородовой, а вот устроить девушке войну может запросто.

Алиана Устиненко пригрозила Милене Безбородовой разрушить ее отношения с Алексеем Безусом

«Безбородовой нужно срочно поменять тактику поведения, а то ее могут быстренько отправить за ворота!» - продолжают писать в Сети.

К слову, недавно Алиана активно мешала паре Донцовой и Купина, но поняв, что не может разрушить эти отношения, переключилась на других ребят.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple в 2022 году выпустит первый электромобиль
Алиана Устиненко пригрозила Милене Безбородовой
Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни,
Певица МакSим показала трогательные кадры с
Япония выведет на орбиту спутник для создания
Алена Савкина (Рапунцель-младшая) призналась, что
Ученые: У кораллов есть слух
Илья Яббаров пообещал бывшей девушке Алесе
Участница Comedy Women Надежда Ангарская
Сильвестр Сталлоне показал новый кадр из боевика
В России эксклюзивно представлен ASUS ZenFone Max
Звезда «Дома-2» Виктория Боня во сне поет песни
Ученые рассказали о пользе яблок разных цветов
Марсоход Curiosity запечатлел "парящие" чёрные
На Гавайях во время учений ВВС США в океан упал
В Тасмании найдено самое высокое в мире
Анна Седокова судится с вдовой первого супруга за
Российские дипломаты выясняют, есть ли россияне
Ольга Бузова подарила победительнице конкурса
Наследник версии iPhone XS Max станет более
Звезда "Дома-2" Оксана Ряска рассказала
В московском Театре сатиры нашли труп мужчины
Звезда "Дома-2" Ольга Жарикова о новой девушке
Microsoft представила компьютерную мышь
Элина Камирен считает, что в эфирах "Дома-2"
Ксения Бородина в Instagram показала свое пение в
LG в начале 2019 года продемонстрирует две новые
Учёные: Клубника способна помочь в профилактике
Специалисты рассказали, живут ли вегетарианцы
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о
Просмотреть все новости