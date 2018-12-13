Новый Ford Ranger может получить звание самого экономичного пикапа
Новая вариация Ford Ranger может получить звание самой экономичной модели пикапа. Об этом заявили специалисты американского авторынка.
В настоящее время обновлённая версия авто может продемонстрировать относительно небольшой расход горючего во время езды по шоссе, а также в режиме города. Пикап Ford Ranger с передним приводом расходует по городу на каждую сотню километров пути одиннадцать литров горючего, а по трассе - девять литров топлива. Полноприводная версия Ranger требует на один литр горючего больше. Транспортное средство оснащается силовой установкой на 2,3 литра. Данный двигатель способен генерировать 270 лошадиных сил. Автомобиль оснащается 10-секционным «автоматом». Это влияет на затраты горючего.
«Dni24» ранее сообщали, что специалисты M-Sport Poland представили новую раллийную версию авто, основой которого выступит хэтчбек Ford Fiesta.
В настоящее время обновлённая версия авто может продемонстрировать относительно небольшой расход горючего во время езды по шоссе, а также в режиме города. Пикап Ford Ranger с передним приводом расходует по городу на каждую сотню километров пути одиннадцать литров горючего, а по трассе - девять литров топлива. Полноприводная версия Ranger требует на один литр горючего больше. Транспортное средство оснащается силовой установкой на 2,3 литра. Данный двигатель способен генерировать 270 лошадиных сил. Автомобиль оснащается 10-секционным «автоматом». Это влияет на затраты горючего.
«Dni24» ранее сообщали, что специалисты M-Sport Poland представили новую раллийную версию авто, основой которого выступит хэтчбек Ford Fiesta.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:11