АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.22 USD 66.42
Курс валют на 13.12.2018

Новый Ford Ranger может получить звание самого экономичного пикапа

Новая вариация Ford Ranger может получить звание самой экономичной модели пикапа. Об этом заявили специалисты американского авторынка.

Новый Ford Ranger может получить звание самого экономичного пикапа

В настоящее время обновлённая версия авто может продемонстрировать относительно небольшой расход горючего во время езды по шоссе, а также в режиме города. Пикап Ford Ranger с передним приводом расходует по городу на каждую сотню километров пути одиннадцать литров горючего, а по трассе - девять литров топлива. Полноприводная версия Ranger требует на один литр горючего больше. Транспортное средство оснащается силовой установкой на 2,3 литра. Данный двигатель способен генерировать 270 лошадиных сил. Автомобиль оснащается 10-секционным «автоматом». Это влияет на затраты горючего.

«Dni24» ранее сообщали, что специалисты M-Sport Poland представили новую раллийную версию авто, основой которого выступит хэтчбек Ford Fiesta.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Станислав Садальский высмеял идею продажи
Леонид Агутин планирует подарить на юбилей
Ученые: Синий свет смартфонов губительно
Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что у
Двигатель сверхтяжелой ракеты SLS загорелся во
В Москве презентовали новый автомобильный
Ксения Собчак в Instagram показала, какой бардак
Четвёртая экс-супруга 88-летнего Ивана Краско
Ксения Бородина показала, как её младшая дочь
Врач Филиппа Киркорова за невежество прогнал с
В Антарктиде популяция пингвинов скрывалась почти
Николай Бурляев рассказал о чувствах к первой
Звезда «Дома-2» Александра Гозиас удалила
Джонни Деппа сфотографировали страстно целующимся
Новым главой Audi стал Брэм Шот
Сергей Лазарев показал свитер с оленями в
В Соединённых Штатах представили якутскую
Жена Тарасова Анастасия Костенко выходит на
Ученые: Симптомы сердечного приступа у мужчин и
Москва объявила персоной нон грата словацкого
Мария Максакова рассказала о провокации во время
Александра Черно разрешила Иосифу Оганесяну
Жена Сергея Шнурова урезала зарплаты "Ленинграду"
К платформеру GRIS создали красивый релизный
МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе на
Новый Ford Ranger может получить звание самого
Недавно родившая Регина Тодоренко мечтает похудеть
Apple в 2022 году выпустит первый электромобиль
Алиана Устиненко пригрозила Милене Безбородовой
Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни,
Просмотреть все новости