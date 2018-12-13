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Российские звезды, уехавшие "за бугор"
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Российские звезды, уехавшие "за бугор"

Зарубежные страны часто ассоциируются у россиян со стабильностью и комфортом. Многие мечтают переехать за бугор, но легче всего удается покинуть Россию звездам.
Российские звезды, уехавшие "за бугор"

Лена Катина
После распада некогда популярной группы «ТаТу» певица уехала в США и решила не возвращаться на родину. Артистка часто бывает в РФ с гастролями, но поет исключительно на английском языке. Недавно Катина пошла дальше и выпустила альбом на испанском.
Российские звезды, уехавшие "за бугор"

Катина с супругом Сашо Кузмановичем и сыном Александром большую часть времени живут в Лос-Анджелесе, хотя рожать ребенка звезда прилетала на родину.

Саша Зверева
Солистка группы «Демо», которую многие помнят по песне «Солнышко в руках», стала популярна в РФ в 17 лет. К 33 года Зверева решила кардинально изменить свою жизнь и уехала в Лос-Анджелес.
Российские звезды, уехавшие "за бугор"

В США артистка стала владелицей модного бренда SZ, выпускающего одежду для мам, и открыла платные курсы «Материнские лайфхаки», в котором делится советами по воспитанию детей. Кстати, своих малышей у певицы трое.

Наталья Ветлицкая
Десять лет назад певица переехала в Испанию, купив 2-этажный особняк. Звезда отказалась от славы и выбрала размеренную жизнь. Ветлицкая редко появляется на публике. Последнее ее интервью датируется 2010 годом. В соцсетях она активно обсуждает политику. О реальном роде занятий исполнительницы ничего неизвестно.
Российские звезды, уехавшие "за бугор"

Лика Стар
Поп-исполнительница уехала из РФ в 90-е. Стар выбрала для проживания Кальяри (Сардиния). Звезда не любит рассказывать мужу-предпринимателю Анджело Сеччи и детям Марку и Аллегре о некогда исполняемых ею веселых песнях. Сейчас Стар занимается продажей элитной недвижимости в Италии, Майами (США), Куршевеле (Франция).
Российские звезды, уехавшие "за бугор"

Алексей Серебряков
Шесть лет назад артист с семьей уехал в Торонто (Канада), но продолжает работать в России. Серебряков в одном из интервью рассказал, что захотел пожить в другой стране, поскольку ситуация на родине, в которой победило хамство, меняется только в худшую сторону.
Российские звезды, уехавшие "за бугор"

Илья Лагутенко
Солист группы «Мумий Тролль» с женой Анной Жуковой и двумя дочерьми проживает в Лос-Анджелесе. Свой переезд Лагутенко объясняет тем, что все именитые продюсеры, артисты и агенты работают в США.
Российские звезды, уехавшие "за бугор"

«Я одновременно живу в Токио, Владивостоке и Лос-Анджелесе, так как в этих городах зарождается творчество. Приходится мириться с разницей в политике, экономике, менталитете», - заявил Лагутенко.


Анастасия Цветаева
Актриса узаконила отношения с гражданином Израиля Надавой Ольганом. Пара с детьми проживает в окрестности Тель-Авива. Цветаева смогла найти себя на чужбине и начала создавать украшения из серебра, жемчуга и самоцветов.
Российские звезды, уехавшие "за бугор"

Ирина Аллегрова
Недавно певица получила в подарок шикарные апартаменты в Италии стоимостью около 1,5 млн долларов. Аллегрова не объявляла о переезде, но много времени проводит за границей.
Российские звезды, уехавшие "за бугор"

Евгений Чичваркин
В 2008 году бизнесмен продал компанию сотовых телефонов и перебрался в Лондон. В Британии Чичваркин продает элитный алкоголь. В РФ на предпринимателя завели уголовное дело, но принимающая страна отказалась экстрадировать его на родину. В 2011 году все обвинения с него были сняты.
Российские звезды, уехавшие "за бугор"

Савелий Крамаров
Советский актер переехал в США, когда стал не востребован в России. Воспитывающий его дядя жил в Израиле, помочь было некому, поэтому Крамаров написал письмо Рональду Рейгану.
Российские звезды, уехавшие "за бугор"

«Уважаемый президент! Я, конечно, не голодаю, но не могу работать. Помогите мне заниматься творчеством в вашей стране», - говорится в письме.


Крамаров сыграл в штатах несколько ролей, но звездой первой величины так и не стал. В 1995 году актер скончался от рака прямой кишки.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 22:00

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