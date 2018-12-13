Apple в 2022 году выпустит первый электромобиль





Стало известно, что Apple начала завлекать почитателей своего бренда, сообщив о скором выходе электромобиля. Представители корпорации уже начали поиск специалистов в таких известных кампаниях, как Tesla Motors, General Motors и Ford. Пока не известно, заключили ли эти фирмы между собой договор.Эксперты высказали свое мнение. Они заверяют, что для выпуска электромобиля корпорации Apple нужно будет построить собственный завод или сотрудничать со своими конкурентами. Предполагается, что новый автомобиль будет работать совместно с различными гаджетами от Apple, а также станет обладателем уникального дизайна. По предварительным данным, электромобиль будут выпущен в 2022 году.