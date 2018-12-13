АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.22 USD 66.42
Курс валют на 13.12.2018

Apple в 2022 году выпустит первый электромобиль

Недавно появились сведения о том, что американская корпорация Apple готовится к 2022 году выпустить первый электромобиль. На данный момент идут поиски специалистов.

Apple в 2022 году выпустит первый электромобиль

Стало известно, что Apple начала завлекать почитателей своего бренда, сообщив о скором выходе электромобиля. Представители корпорации уже начали поиск специалистов в таких известных кампаниях, как Tesla Motors, General Motors и Ford. Пока не известно, заключили ли эти фирмы между собой договор.

Эксперты высказали свое мнение. Они заверяют, что для выпуска электромобиля корпорации Apple нужно будет построить собственный завод или сотрудничать со своими конкурентами. Предполагается, что новый автомобиль будет работать совместно с различными гаджетами от Apple, а также станет обладателем уникального дизайна. По предварительным данным, электромобиль будут выпущен в 2022 году.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Станислав Садальский высмеял идею продажи
Леонид Агутин планирует подарить на юбилей
Ученые: Синий свет смартфонов губительно
Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что у
Двигатель сверхтяжелой ракеты SLS загорелся во
В Москве презентовали новый автомобильный
Ксения Собчак в Instagram показала, какой бардак
Четвёртая экс-супруга 88-летнего Ивана Краско
Ксения Бородина показала, как её младшая дочь
Врач Филиппа Киркорова за невежество прогнал с
В Антарктиде популяция пингвинов скрывалась почти
Николай Бурляев рассказал о чувствах к первой
Звезда «Дома-2» Александра Гозиас удалила
Джонни Деппа сфотографировали страстно целующимся
Новым главой Audi стал Брэм Шот
Сергей Лазарев показал свитер с оленями в
В Соединённых Штатах представили якутскую
Жена Тарасова Анастасия Костенко выходит на
Ученые: Симптомы сердечного приступа у мужчин и
Москва объявила персоной нон грата словацкого
Мария Максакова рассказала о провокации во время
Александра Черно разрешила Иосифу Оганесяну
Жена Сергея Шнурова урезала зарплаты "Ленинграду"
К платформеру GRIS создали красивый релизный
МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе на
Новый Ford Ranger может получить звание самого
Недавно родившая Регина Тодоренко мечтает похудеть
Apple в 2022 году выпустит первый электромобиль
Алиана Устиненко пригрозила Милене Безбородовой
Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни,
Просмотреть все новости