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Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни, связанных с рождением дочери

Популярная российская исполнительница, экс-участница «Фабрики звёзд» Рита Дакота поделилась с подписчиками в Instagram размышлениями на тему, как рождение детей делит жизнь на «до» и «после». Она пишет, с рождением маленькой Мии отказалась от многих вечеринок, мероприятий и прочего, а всё своё время делит между работой и дочерью.

Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни, связанных с рождением дочери

Рита Дакота вышла замуж за исполнителя Влада Соколовского в 2015 году. Молодые люди были знакомы ещё со времён «звёздного» проекта, их связывали тёплые дружеские отношения. Со временем они переросли в нечто большее, Рита и Влад поженились. Весной 2017 года семейная пара сообщила об ожидании наследника, а осенью у них родилась дочь Мия.

Неожиданной для поклонников звёздной пары явилась новость об их расставании, которую Дакота сообщила на странице в социальной сети. Она рассказала об изменах супруга, причём даже во время её беременности. Пара развелась, но при этом Соколовский совершил мужской поступок и не стал судиться за имущество, а оставил всё жене и дочери.

Дакота часто делится с поклонниками своими мыслями на тот или иной счёт. Недавно она рассказала о том, как изменилась её жизнь с появлением дочери. Теперь у неё есть только важные дела и не очень. К важным певица относит дочь и всё с ней связанное. Неважное – всё остальное, от которого можно отказаться ради лишних мгновений рядом со своим ребёнком.


Поклонники Риты Дакоты во многом солидарны с ней. Многие пишут, дети самое важное в жизни женщины, и если мужчина, как говорится, «дело наживное», то ребёнок – самый родной и дорогой человечек, искренняя любовь которого стоит гораздо дороже отказанных мелочей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:51

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