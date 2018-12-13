Певица МакSим показала трогательные кадры с подросшими дочерьми

[center][medium]В мире российского шоу-бизнеса звезда под сценическим именем МакSим появилась несколько лет назад. После парочки удачных хитов Марина Максимова решила сделать перерыв. Она вышла замуж за Алексея Луговцова, звукорежиссера, а затем родила дочь Александру. Но их брак существовал не долго - в 2011 пара рассталась, а через 3 года певица опять стала мамой. Артистка родила дочь Марию от предпринимателя Антона Петрова, однако и этот брак оказался непрочным.В начале лета МакSим объявила фанатам, что уходит в творческий отпуск. Выяснилось, что у поп-дивы проблемы с сосудами мозга, и необходимо серьезное лечение.В социальной сети певица показала трогательное видео, где её подросшие Александра и Мария наряжают ёлку. "Дом вверх дном", - подписала публикацию МакSим. "Как мило", "Прекрасные феи", "Это младшая дочь уже такая большая?", "Какая Машка уже большая", "Красавицы", "Машенька явно красавица", "Как быстро дети растут", - писали растроганные фолловеры знаменитости.