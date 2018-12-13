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Япония выведет на орбиту спутник для создания искусственного звездопада

Япония выведет на орбиту спутник для создания первого в мире искусственного звездопада. В горящие огни превратятся выпущенные в атмосферу металлические шары.

Япония выведет на орбиту спутник для создания искусственного звездопада

В 2020 году японцы смогут впервые наблюдать искусственный звездопад, который устроят благодаря орбитальному спутнику. 17 января ракета "Эпсилон-4" под руководством JAXA доставит в космос 400 металлических шаров диаметром 1 сантиметр каждый. Когда груз выпустят в атмосферу, в наиболее плотных её слоях в 60 км от поверхности Земли он загорится, превратившись в небольшие метеориты.

Такой "звёздный дождь" жители Японии будут наблюдать весной 2020 года в радиусе 200 км вокруг Хиросимы. Проект поддержала компания ALE, занимающаяся развлекательными мероприятиями. По произведённым расчётам, металлические шары никакого вреда людям или экологии не нанесут, зато с земли удастся впервые наблюдать искусственный метеоритный дождь.

"Эпсилон-4" стартует с космодрома Утиноура, расположенного у Тихого океана в префектуре Кагосима. Спутник займёт позицию в 400 километрах от планеты.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:38

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