Ученые: У кораллов есть слух





В свете сокращения количества коралловых рифов океанографы пытаются установить, каким образом полипы расселяются по морям. Результаты ранних исследований показали, что на поведение личинок кораллов влияют температура воды, количество света и содержание определенных химических веществ, производимых морскими обитателями.Целью нового эксперимента стала попытка установить, играют ли роль звуки при выборе места для заселения. Для этого ученые взяли 18 коробок с прозрачными стенками, внутри которых находились личинки кораллов. Коробки были установлены в разных местах: безжизненных и в участках со здоровыми рифами. Оказалось, что личинки в основном предпочитали укрепляться там, где присутствовало больше низкочастотных звуков, генерируемых рифовыми сообществами.