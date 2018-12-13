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Ученые: У кораллов есть слух

Американские ученые обнаружили у личинок кораллов способность к анализу звуков и шумов. Специалисты Океанографического института Вудс-Хоул в ходе эксперимента, проведенного в Карибском море, пришли к выводу, что кораллы для заселения выбирают те области, где присутствует больше шумов, это может указывать на наличие у них слуха.

Ученые: У кораллов есть слух

В свете сокращения количества коралловых рифов океанографы пытаются установить, каким образом полипы расселяются по морям. Результаты ранних исследований показали, что на поведение личинок кораллов влияют температура воды, количество света и содержание определенных химических веществ, производимых морскими обитателями.

Целью нового эксперимента стала попытка установить, играют ли роль звуки при выборе места для заселения. Для этого ученые взяли 18 коробок с прозрачными стенками, внутри которых находились личинки кораллов Porites astreoides. Коробки были установлены в разных местах: безжизненных и в участках со здоровыми рифами. Оказалось, что личинки в основном предпочитали укрепляться там, где присутствовало больше низкочастотных звуков, генерируемых рифовыми сообществами.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:14

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