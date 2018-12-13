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Илья Яббаров пообещал бывшей девушке Алесе разбить ей голову, если она прилетит на Сейшелы

Илья Яббаров угрожает бывшей возлюбленной расправой.

На днях на телепроекте «Дом-2» появилась экс-избранница Ильи – Алеся Ткаченко. Девушка сразу же рассказала коллективу, что когда-то встречалась с Яббаровым, однако парень бросил ее, так и не отдав 300 тысяч рублей, который одалживал.

Илья Яббаров пообещал бывшей девушке Алесе разбить ей голову, если она прилетит на Сейшелы

Конечно же, что руководство реалити-шоу очень заинтересовалось девушкой, поэтому оставили ее в Периметре, а также пообещали, что в ближайшее время отправят ее на Сейшельские острова к Яббарову, где они смогут решить все вопросы.

Считанные часы назад социальные сети облетел видеоролик, на котором Илья в нецензурной форме заявляет Алесе, что если та прилетит на «Остров любви» она об этом очень пожалеет. А началось все с того, что бывшая пассия Яббарова решила позвонить своему экс-бойфренду и узнать у него, не нужно ли ему что-то, что она может привести из Москвы.

Илья Яббаров пообещал бывшей девушке Алесе разбить ей голову, если она прилетит на Сейшелы

Вот тут участник больше не стал себя сдерживать и буквально накинулся на новенькую с оскорблениями. В конце разговора Илья указал Алесе на то, что если она появится на его территории, он разобьет ей голову. По словам Яббарова, он не боится того, что его могут отправить за ворота.

Заканчивая беседу с бывшей возлюбленной, Илья послал Алесю на три буквы и бросил трубку. На данный момент многие телезрители «Дома-2» убеждены, что новенькой участнице не следует лететь на Сейшельские острова, ведь эта поездка для нее может закончиться очень трагично.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:05

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