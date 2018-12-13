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Участница Comedy Women Надежда Ангарская рассказала о приговоре врачей

Российская актриса и певица, участница популярного шоу Comedy Women Надежда Ангарская рассказала о едва не разрушенной личной жизни одним неправильно поставленным диагнозом, фактически приговором. Сейчас Надежда счастливая жена и мама, и очень рада тому, что прогнозы врачей не оправдались.

Участница Comedy Women Надежда Ангарская рассказала о приговоре врачей

Со своим избранником, иорданцем Раедом Бани Ангарская познакомилась в интернете. Молодые люди некоторое время просто переписывались, потом познакомились в реальной жизни, а в 2013 году сыграли свадьбу. Жизнь казалась прекрасной и безоблачной, но неожиданно их настиг вердикт врачей, поставивших Надежде диагноз - бесплодие. Молодая жена с большим опасением поделилась неприятной новостью с мужем, а он, как верующий человек, не оставил Надежду один на один с проблемой и положился на милость Всевышнего.

К счастью, врачи ошиблись в диагнозе, и через некоторое время Ангарская узнала о своей беременности. Молодая семья обрадовалась предстоящему пополнению, но, как известно, беда не приходит одна, и будущей маме сообщили о возможности рождения малыша с синдромом Дауна. К их огромной радости и этот прогноз был неправильным, что подтвердил другой специалист, к которому они обратились.

Участница Comedy Women Надежда Ангарская рассказала о приговоре врачей

В положенный срок Надежда Ангарская подарила супругу сына Давида. Недавно мальчику исполнилось три года, он вполне здоров и нормально развивается. А Надежда с мужем вспоминают о поставленных им в прошлом диагнозах просто как о досадном недоразумении.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:01

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