Марсоход Curiosity запечатлел "парящие" чёрные точки над поверхностью Марса





Марсоход третьего поколения Curiosity был запущен с мыса Канаверал (США) на Марс ещё осенью 2011 года, а к лету 2012 года достиг конечной цели, и вскоре стал передавать сделанные им кадры поверхности Красной планеты. Уфологи часто изучают снимки и нередко находят на них разные аномалии.Так, недавно конспирологи обратили внимание на некие чёрные точки, находящиеся недалеко от поверхности планеты и начали разрабатывать теории происхождения этого явления. Одни считают их насекомыми, другие – птицами, третьи и вовсе не уверены, что снимки сделаны на Марсе. Они предполагают, американское аэрокосмическое агентство NASA фальсифицирует снимки, объявляя, что они сделаны ровером Curiosity, тогда как, по их мнению, это фотографии поверхности Земли с искусно подобранным «антуражем».Скептики же утверждают, на кадрах просто видны дефекты камеры марсохода или некая оптическая иллюзия. В NASA как обычно никак не комментируют находки и версии уфологов. Хотя, если учесть правдивость версии с фальсификацией снимков, то молчание становится понятным.