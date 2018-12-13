На Гавайях во время учений ВВС США в океан упал истребитель Hawker Hunter
На Гавайях во время учений ВВС США в океан упал истребитель Hawker Hunter. Инцидент случился в районе острова Оаху, сообщают зарубежные СМИ.
Пилот истребителя успел катапультироваться, он был оперативно госпитализирован.
Известно, что в учениях были задействованы подразделения ВВС Нацгвардии США. Американская пресса сообщает, что управлял истребителем гражданский, работавший по контакту. В общей сложности в учениях принимают участие 800 военнослужащих и около 30 самолетов.
Пилот истребителя успел катапультироваться, он был оперативно госпитализирован.
Известно, что в учениях были задействованы подразделения ВВС Нацгвардии США. Американская пресса сообщает, что управлял истребителем гражданский, работавший по контакту. В общей сложности в учениях принимают участие 800 военнослужащих и около 30 самолетов.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:52