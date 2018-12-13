На Гавайях во время учений ВВС США в океан упал истребитель Hawker Hunter





Пилот истребителя успел катапультироваться, он был оперативно госпитализирован.Известно, что в учениях были задействованы подразделения ВВС Нацгвардии США. Американская пресса сообщает, что управлял истребителем гражданский, работавший по контакту. В общей сложности в учениях принимают участие 800 военнослужащих и около 30 самолетов.