Российские дипломаты выясняют, есть ли россияне среди пострадавших при крушении поезда в Турции
Российские дипломаты выясняют, есть ли россияне среди пострадавших при крушении поезда в Турции. По информации издания Anadolu, скоростной состав, следовавший по маршруту Анкара-Конья, врезался в путепровод, в результате чего пострадало много людей.
Точное число пострадавших не называется.
Известно, что в результате аварии путепровод обрушился, а два вагона сошли с рельс.
Сведения об инциденте поступили в посольство РФ в Турции, и его сотрудники оперативно приступили к выяснению обстоятельств происшествия, чтобы установить, есть ли среди раненых и пострадавших граждане России.
Точное число пострадавших не называется.
Известно, что в результате аварии путепровод обрушился, а два вагона сошли с рельс.
Сведения об инциденте поступили в посольство РФ в Турции, и его сотрудники оперативно приступили к выяснению обстоятельств происшествия, чтобы установить, есть ли среди раненых и пострадавших граждане России.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:24