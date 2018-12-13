Российские дипломаты выясняют, есть ли россияне среди пострадавших при крушении поезда в Турции





Точное число пострадавших не называется.Известно, что в результате аварии путепровод обрушился, а два вагона сошли с рельс.Сведения об инциденте поступили в посольство РФ в Турции, и его сотрудники оперативно приступили к выяснению обстоятельств происшествия, чтобы установить, есть ли среди раненых и пострадавших граждане России.