В московском Театре сатиры нашли труп мужчины 1970 года рождения
В московском Театре сатиры в четверг утром нашли труп мужчины 1970 года рождения. Об этом сообщает источник в столичных правоохранительных органах.
Отмечается, что признаки насильственной смерти отсутствовали. В связи с происшествием проводится доследственная проверка, целью которой является выяснение всех деталей трагического инцидента.
Здание Театра сатиры расположено по адресу Триумфальная площадь, 2.
Отмечается, что признаки насильственной смерти отсутствовали. В связи с происшествием проводится доследственная проверка, целью которой является выяснение всех деталей трагического инцидента.
Здание Театра сатиры расположено по адресу Триумфальная площадь, 2.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:06