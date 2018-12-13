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Ксения Бородина в Instagram показала свое пение в салоне авто

Так случилось, что ведущие «Дома-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина хотят петь. И часто хотят это делать на публике.

Надо отметить, что поют девушки практически на одном профессиональном уровне. Правда, Бузова официально имеет статус певицы, а Ксения всё что-то никак не решится выйти на большую сцену. Теперь, видя славу Ольги, Бородина, кажется, всё чаще и чаще задумывается о том, чтобы вытеснить свою товарку в этой сфере.

Ксения Бородина в Instagram показала свое пение в салоне авто

В последнее время в Instagram жена Курбана Омарова, не стесняясь, выкладывает свое пение. И многие отмечают, что вокал Бородиной ничем не хуже, чем пение Оли.

Разумеется, заметно, что Ксюшино пение, мягко говоря, не очень профессионально. Однако девушка не проходила учебу у преподавателей по вокалу, но, тем не менее, в ноты иногда попадает.

А ведь известно, что для современного певца не очень важен голос, тут важнее скандалы и пиар, и тогда определённая часть общества тебя будет боготворить. Но как раз это и становится основным препятствием для Ксении, ибо она уже заявляла, что семья для неё важнее такой заманчивой певческой карьеры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:54

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