Ксения Бородина в Instagram показала свое пение в салоне авто
Так случилось, что ведущие «Дома-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина хотят петь. И часто хотят это делать на публике.
Надо отметить, что поют девушки практически на одном профессиональном уровне. Правда, Бузова официально имеет статус певицы, а Ксения всё что-то никак не решится выйти на большую сцену. Теперь, видя славу Ольги, Бородина, кажется, всё чаще и чаще задумывается о том, чтобы вытеснить свою товарку в этой сфере.
В последнее время в Instagram жена Курбана Омарова, не стесняясь, выкладывает свое пение. И многие отмечают, что вокал Бородиной ничем не хуже, чем пение Оли.
Разумеется, заметно, что Ксюшино пение, мягко говоря, не очень профессионально. Однако девушка не проходила учебу у преподавателей по вокалу, но, тем не менее, в ноты иногда попадает.
А ведь известно, что для современного певца не очень важен голос, тут важнее скандалы и пиар, и тогда определённая часть общества тебя будет боготворить. Но как раз это и становится основным препятствием для Ксении, ибо она уже заявляла, что семья для неё важнее такой заманчивой певческой карьеры.
Надо отметить, что поют девушки практически на одном профессиональном уровне. Правда, Бузова официально имеет статус певицы, а Ксения всё что-то никак не решится выйти на большую сцену. Теперь, видя славу Ольги, Бородина, кажется, всё чаще и чаще задумывается о том, чтобы вытеснить свою товарку в этой сфере.
В последнее время в Instagram жена Курбана Омарова, не стесняясь, выкладывает свое пение. И многие отмечают, что вокал Бородиной ничем не хуже, чем пение Оли.
Разумеется, заметно, что Ксюшино пение, мягко говоря, не очень профессионально. Однако девушка не проходила учебу у преподавателей по вокалу, но, тем не менее, в ноты иногда попадает.
А ведь известно, что для современного певца не очень важен голос, тут важнее скандалы и пиар, и тогда определённая часть общества тебя будет боготворить. Но как раз это и становится основным препятствием для Ксении, ибо она уже заявляла, что семья для неё важнее такой заманчивой певческой карьеры.