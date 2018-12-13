Ольга Бузова подарила победительнице конкурса битый Mercedes





Победительницей конкурса стала Любовь Теолани, ей достался Mercedes-Benz E-класса от звезды.Но вскоре после этого события знаменитый автомобиль ведущей был замечен на просторах сайта объявлений "Юла". Там Любовь пыталась продать свой выигрыш. Как стало известно, Ольга Бузова подарила девушке б/у автомобиль, который был выпущен и куплен в 2014 году. Самое неприятное то, что транспортное средство участвовало в двух авариях, такая информация поступила из официальных источников.В начале девушка просила за Mercedes-Benz 2,3 миллиона рублей, рассчитывая, что за автомобиль Бузовой покупатели ещё поборются. Но как оказалось, "звездный" и побитый Мерседес никому не нужен.В настоящее время автомобиль предлагается за 1,35 млн. рублей. Но для выигрыша и такая сумма очень хороша, как считают поклонники, хоть конкурс и не совсем честный.По слухам, на ведущую "Дома-2" было написано заявление от спонсоров конкурса, которые отдав взнос до 100 тысяч рублей, рассчитывали получить часть подписчиков Ольги Бузовой. Как сообщает один из пострадавших спонсоров, этого не случилось.