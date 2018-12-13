Ольга Бузова подарила победительнице конкурса битый Mercedes
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова разыгрывала автомобиль.
Победительницей конкурса стала Любовь Теолани, ей достался Mercedes-Benz E-класса от звезды.
Но вскоре после этого события знаменитый автомобиль ведущей был замечен на просторах сайта объявлений "Юла". Там Любовь пыталась продать свой выигрыш. Как стало известно, Ольга Бузова подарила девушке б/у автомобиль, который был выпущен и куплен в 2014 году. Самое неприятное то, что транспортное средство участвовало в двух авариях, такая информация поступила из официальных источников.
В начале девушка просила за Mercedes-Benz 2,3 миллиона рублей, рассчитывая, что за автомобиль Бузовой покупатели ещё поборются. Но как оказалось, "звездный" и побитый Мерседес никому не нужен.
В настоящее время автомобиль предлагается за 1,35 млн. рублей. Но для выигрыша и такая сумма очень хороша, как считают поклонники, хоть конкурс и не совсем честный.
По слухам, на ведущую "Дома-2" было написано заявление от спонсоров конкурса, которые отдав взнос до 100 тысяч рублей, рассчитывали получить часть подписчиков Ольги Бузовой. Как сообщает один из пострадавших спонсоров, этого не случилось.
Победительницей конкурса стала Любовь Теолани, ей достался Mercedes-Benz E-класса от звезды.
Но вскоре после этого события знаменитый автомобиль ведущей был замечен на просторах сайта объявлений "Юла". Там Любовь пыталась продать свой выигрыш. Как стало известно, Ольга Бузова подарила девушке б/у автомобиль, который был выпущен и куплен в 2014 году. Самое неприятное то, что транспортное средство участвовало в двух авариях, такая информация поступила из официальных источников.
В начале девушка просила за Mercedes-Benz 2,3 миллиона рублей, рассчитывая, что за автомобиль Бузовой покупатели ещё поборются. Но как оказалось, "звездный" и побитый Мерседес никому не нужен.
В настоящее время автомобиль предлагается за 1,35 млн. рублей. Но для выигрыша и такая сумма очень хороша, как считают поклонники, хоть конкурс и не совсем честный.
По слухам, на ведущую "Дома-2" было написано заявление от спонсоров конкурса, которые отдав взнос до 100 тысяч рублей, рассчитывали получить часть подписчиков Ольги Бузовой. Как сообщает один из пострадавших спонсоров, этого не случилось.