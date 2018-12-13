Звезда "Дома-2" Оксана Ряска рассказала подробности своей интимной жизни





В свою очередь, девушка не была скромной в пояснениях и рассказала всё, как есть на самом деле.Ряска сказала, что больше в её жизни было более взрослых мужчин, и опыт у неё за плечами достаточно большой. Кстати, Оксана говорит воодушевленно о своих любовниках 50+, по словам девушки, она всегда оставалась ими довольна.Как считает Ряска, 50 лет - это идеальный возраст для мужчины, с точки зрения женщин. Ведь именно в это время они наиболее внимательны и заботливы к женскому полу во всех отношениях. Попробовав и молодых, и зрелых, девушка отдала предпочтения вторым.Бывшая участница "Дома-2" сказала, что достаточно скромна в постели, взрослый партнёр такое поведение девушки уважает. Оксана говорит, что для неё важнее, когда мужчина в сексе больше думает о ней, чем о своих собственных ощущениях.Также звезда телепроекта отмечает, что взрослые, а тем более состоятельные мужчины не стремятся весь день проводить в постели с женщиной, им хватает и двух раз в сутки.