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Звезда "Дома-2" Оксана Ряска рассказала подробности своей интимной жизни

Накануне, бывшую участницу "Дома-2" Оксану Ряска буквально застали врасплох вопросами об интимной жизни.

В свою очередь, девушка не была скромной в пояснениях и рассказала всё, как есть на самом деле.

Звезда "Дома-2" Оксана Ряска рассказала подробности своей интимной жизни

Ряска сказала, что больше в её жизни было более взрослых мужчин, и опыт у неё за плечами достаточно большой. Кстати, Оксана говорит воодушевленно о своих любовниках 50+, по словам девушки, она всегда оставалась ими довольна.

Как считает Ряска, 50 лет - это идеальный возраст для мужчины, с точки зрения женщин. Ведь именно в это время они наиболее внимательны и заботливы к женскому полу во всех отношениях. Попробовав и молодых, и зрелых, девушка отдала предпочтения вторым.

Бывшая участница "Дома-2" сказала, что достаточно скромна в постели, взрослый партнёр такое поведение девушки уважает. Оксана говорит, что для неё важнее, когда мужчина в сексе больше думает о ней, чем о своих собственных ощущениях.

Звезда "Дома-2" Оксана Ряска рассказала подробности своей интимной жизни

Также звезда телепроекта отмечает, что взрослые, а тем более состоятельные мужчины не стремятся весь день проводить в постели с женщиной, им хватает и двух раз в сутки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:10

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