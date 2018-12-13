Элина Камирен считает, что в эфирах "Дома-2" много фальши





Элина в Instagram рассказала, что происходит на самом деле за воротами шоу.Девушка заявила в открытую, что девиз "Дома-2" должен быть не "Построй свою любовь", а "Сделай большие рейтинги любой ценой".Конечно? есть исключения, когда в периметре люди реально встречают свою любовь и создают семьи, но это один на миллион случаев. Главная задача участников, которую перед ними ставят организаторы? как можно больше конфликтовать и ярче выражать свои эмоции.Зачастую многим участникам телестройки "шепчут" в наушник, чтобы они пошли туда-то и сказали то-то.Провокации, агрессия, грязные истории из прошлой жизни - это то, за счёт чего живёт "Дом-2". Поэтому настоящего на "Доме-2", по мнению Камирен, очень мало.