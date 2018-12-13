Звезда "Дома-2" Ольга Жарикова о новой девушке Гобозова: "Хочу выколоть себе глаза"





Бывшая участница телепроекта раскритиковала на многомиллионную публику новую избранницу Гобозова.Накануне, сам Александр признался, что встречается со своей коллегой. Его возлюбленную зовут Надежда и ей 28 лет, жизни молодых людей очень похожи, ведь за плечами у обоих неудачный брак и наличие детей.Жарикова не скрывала своих эмоций и сказала, что она просто в шоке от того, какую простую девушку выбрал себе Александр. Более того, по мнению Ольги, новая пассия Саши слишком взрослая для него. Также она акцентировала внимание на том, что прежде чем брать ответственность за чужого ребёнка, нужно хотя бы раз в год видеть своего сына Роберта.Бывшая участница "Дома-2" сказала, что когда увидела новую девушку Саши, хотела выколоть себе глаза.Поклонники не поняли, зачем девушка так плохо отозвалась о сложившейся паре, ведь сама Оля говорит, что счастлива в новых отношениях, значит, тема Саши, по мнению подписчиков, её вообще не должна интересовать.Выяснилось, что Александр и его новая девушка занимаются сетевым бизнесом NL, а сам Гобозов является наставником Надежды.