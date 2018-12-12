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Пользователи Reddit объяснили, почему мужчины сидят широко расставив ноги

Пользователи Сети на форуме Reddit объяснили, почему мужчины сидят широко расставив ноги. По их словам, менспрединг связан с особенностями строения тела.

Пользователи Reddit объяснили, почему мужчины сидят широко расставив ноги

Обсуждение данной темы началось с того, что один из пользователь опубликовал материал ученых, в котором они рассказали о влиянии ноутбуков на мужское здоровье. Специалисты рассказали, что если мужчины будут держать ноутбук на коленях, то это приведет к нагреванию яичек. Чтобы этого избежать, сильным представителям человечества нужно раздвигать ноги.

В комментариях одна из пользовательниц задалась вопросом, существует ли физиологические причины менспрединга. В ответ на это ее оппоненты рассказывали, что причиной этому является угол Q (угол квадрицепса). У женщин более широкая структура бедер, благодаря чему обеспечивается более широкий диапазон гибкости вдоль данного угла, из-за чего женщины предпочитают сидеть закинув ногу на ногу, чего не могут делать мужчины из-за неудобства.

Кроме того, сильные представители человечества сидят широко раскинув ноги по причине смещенного центра тяжести. В общей сложности обсуждение набрало более 1,6 тысяч комментариев.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:56

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