Наследник версии iPhone XS Max станет более лёгким, тонким, дешёвым





Apple планирует воспользоваться технологией экранов Y-Octa известного бренда Samsung Display. Её уже применяют в смартфоне версии Galaxy S9+. Данный дисплей в отличие от обычных OLED имеет сенсорный слой, который интегрирован непосредственно в экран. Новые экраны Y-Octa являются более лёгкими, тонкими, а также дешёвыми в производстве. Вследствие небольших объёмов производства, технологию используют в самой старшей версии смартфонов Apple следующего модельного года. Речь идёт о наследнике версии iPhone XS Max.Аналогичное решение руководство компании Samsung планирует задействовать для своих флагманских версий Galaxy S10, а также Note10.