Новый ухажер Алены Савкиной Арсен Одзелашвили скрывает четырёхлетнего ребёнка

«Моя подруга на восьмом месяце беременности осталась одна и без поддержки. Арсен не помогает финансово, не поздравляет ребёнка с праздниками, он вообще ничего не делает», - сетует собеседница журнала «Дом-2».





Оказывается, сразу после возвращения из армии Арсен познакомился с Анастасией, и у них закрутился роман. После двух лет отношений ребята начали планировать свадьбу, но за день перед росписью молодой человек все отменил, сославшись на отсутствие денег. Однако несмотря на все это, они продолжили встречаться и жить вместе.Спустя время Анастасия забеременела, но ее возлюбленному уже не было до этого никакого дела, поскольку он в это время встречался совсем с другой девушкой.В качестве доказательств своих слов она даже предоставила несколько фотографий, на которых запечатлен Одзелашвили с Анастасией и ребенком. И хотя на них молодой человек выглядит довольно стройным, сомневаться в том, что это действительно Арсен, не приходится.Стоит отметить, что на данный момент участник реалити-шоу проявляет свою симпатию к беременной Алене Савкиной, заявляя на всю страну, что готов принять ее вместе с ребенком от Ильи Яббарова.Информацию, которую предоставила подруга его бывшей возлюбленной, парень пока никак не прокомментировал, хотя зрители уже ждут объяснений.