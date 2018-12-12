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Новый ухажер Алены Савкиной Арсен Одзелашвили скрывает четырёхлетнего ребёнка

В редакцию журнала телепроекта «Дом-2» обратилась некая девушка. Представившись подругой бывшей возлюбленной нынешнего участника Арсена Одзелашвили, она заявила, что у парня есть 4-летний ребенок в Ноябрьске.

Оказывается, сразу после возвращения из армии Арсен познакомился с Анастасией, и у них закрутился роман. После двух лет отношений ребята начали планировать свадьбу, но за день перед росписью молодой человек все отменил, сославшись на отсутствие денег. Однако несмотря на все это, они продолжили встречаться и жить вместе.

Новый ухажер Алены Савкиной Арсен Одзелашвили скрывает четырёхлетнего ребёнка

Спустя время Анастасия забеременела, но ее возлюбленному уже не было до этого никакого дела, поскольку он в это время встречался совсем с другой девушкой.

«Моя подруга на восьмом месяце беременности осталась одна и без поддержки. Арсен не помогает финансово, не поздравляет ребёнка с праздниками, он вообще ничего не делает», - сетует собеседница журнала «Дом-2».

Новый ухажер Алены Савкиной Арсен Одзелашвили скрывает четырёхлетнего ребёнка

В качестве доказательств своих слов она даже предоставила несколько фотографий, на которых запечатлен Одзелашвили с Анастасией и ребенком. И хотя на них молодой человек выглядит довольно стройным, сомневаться в том, что это действительно Арсен, не приходится.

Стоит отметить, что на данный момент участник реалити-шоу проявляет свою симпатию к беременной Алене Савкиной, заявляя на всю страну, что готов принять ее вместе с ребенком от Ильи Яббарова.

Новый ухажер Алены Савкиной Арсен Одзелашвили скрывает четырёхлетнего ребёнка

Информацию, которую предоставила подруга его бывшей возлюбленной, парень пока никак не прокомментировал, хотя зрители уже ждут объяснений.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:40

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