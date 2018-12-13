Microsoft представила компьютерную мышь IntelliMouse





В манипуляторе имеется датчик PixArt PAW 3389 Pro-MS. Между тем чувствительность устройства можно менять. А вот разрешающая способность модели составляет 200-16 000 DPI. Проводная версия интерфейса USB 2.0 предназначена для подключения мышки к ПК. Частоте опроса соответствует показатель 1000 Гц. Версия совместима с операционками Microsoft Windows. Вес компьютерной мыши составляет примерно 136 гр. Задняя часть корпуса содержит подсветку. Максимум ускорения составляет 50g. При этом скорость перемещения может достигать до 10 м/сек.Новая версия обладает симметричным дизайном, позволяя пользоваться как правой, так и левой рукой. Манипулятор наделили двухцветным исполнением.