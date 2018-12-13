LG в начале 2019 года продемонстрирует две новые модели суперлегких ноутбуков





Основными характеристиками первой модели является монитор с диагональю 17 дюймов. В комплектацию новинки входит жесткий диск на 256 и 512 ГБ, и ОЗУ на 8 или 16 ГБ. Разрешение дисплея охватывает диапазон 2560 x 1600 пикселей, а соотношение сторон - 16:10, что, по словам производителя, позволит редактировать изображения и видеозаписи в наилучшем качестве. Вес устройства составляет всего лишь 1,34 кг.Вторая модель сочетает в себе функции ноутбука и планшета. Диагональ монитора составляет 14 дюймов. На нем присутствует сенсорная панель Full HD, закрепленная на клавиатуре с помощью приспособления, поворачивающегося на 360 градусов. Производитель включил в ее комплектацию стилус Wacom AES 2.0. Характеристики жесткого диска и ОЗУ у данного устройства такие же, как и у первой модели.Обе новинки оснащены сканерами отпечатков пальцев.