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LG в начале 2019 года продемонстрирует две новые модели суперлегких ноутбуков

На выставке CES 2019, которая пройдет в Лас-Вегасе в начале следующего года, компания LG продемонстрирует две новые модели ноутбуков. Отличительной особенностью новинок является то, что это будут устройства, не имеющие аналогов по легкости.

LG в начале 2019 года продемонстрирует две новые модели суперлегких ноутбуков

Основными характеристиками первой модели является монитор с диагональю 17 дюймов. В комплектацию новинки входит жесткий диск на 256 и 512 ГБ, и ОЗУ на 8 или 16 ГБ. Разрешение дисплея охватывает диапазон 2560 x 1600 пикселей, а соотношение сторон - 16:10, что, по словам производителя, позволит редактировать изображения и видеозаписи в наилучшем качестве. Вес устройства составляет всего лишь 1,34 кг.

Вторая модель сочетает в себе функции ноутбука и планшета. Диагональ монитора составляет 14 дюймов. На нем присутствует сенсорная панель Full HD, закрепленная на клавиатуре с помощью приспособления, поворачивающегося на 360 градусов. Производитель включил в ее комплектацию стилус Wacom AES 2.0. Характеристики жесткого диска и ОЗУ у данного устройства такие же, как и у первой модели.

Обе новинки оснащены сканерами отпечатков пальцев.



 
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Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:00

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