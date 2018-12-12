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Российские космонавты впервые вскрыли обшивку "Союза МС-09" в открытом космосе

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко впервые вскрыли обшивку "Союза МС-09" в условиях открытого космоса. Специалисты провели осмотр поверхности МКС и бытового отсека, а также проанализировали характер отверстия.

Российские космонавты впервые вскрыли обшивку "Союза МС-09" в открытом космосе

Сообщается, что Олегу Кононенко пришлось вскрыть ножом внешнюю теплоизоляцию. Затем космонавт сделал снимки отверстия и отрезал несколько фрагментов микрометеоритной защиты, на которых, предположительно, должна была остаться стружка от сверла. Скорее всего, дырка в отверстии корабля "Союз МС-96" осталась именно от сверла, сообщает "Nation News".

Гендиректор "Космокурса" Павел Пушкин отметил, что подобная операция действительно первая и уникальная, но пока трудно сказать, насколько трудной она была. Он заявил, что специалистам понадобилось вскрыть теплоизоляцию, имеющую волокнистую структуру, разрезать микрометеоритную защиту, которая представляет из себя толстую фольгу.

Российские космонавты впервые вскрыли обшивку "Союза МС-09" в открытом космосе

Эксперт назвал операцию достаточно трудоемкой. По словам гендиректора, все это было сделано большей частью для того, чтобы узнать, откуда взялось странное отверстие. Он уверен на 99%, что этот дефект на МКС появился еще на Земле. Точнее станет известно после исследования образцов вещества, которым отверстие было залеплено.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:10

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