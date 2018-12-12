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Уникальное приложение Oseyeris поможет слабовидящим изучать космос

Уникальное приложение поможет слабовидящим людям изучать космос и ориентироваться в размещении звёзд на небе. Автором новой программы стал незрячий австралийский студент по имени Юма Деко из Университета Квинсленда.

Уникальное приложение Oseyeris поможет слабовидящим изучать космос

На днях стало известно о появлении нового уникального приложения, разработанного специально под потребности слабовидящих людей. С новой программой у них появится возможность изучать и понимать точное положение звёзд и их скоплений в небе, что оказалось невозможным с обычными уже существующими технологиями, утверждает автор разработки Юма Деко. Молодой человек является студентом австралийского Университета Квинсленда, который с самого детства увлекался изучением космоса, но 9 лет назад потерял зрение.

Приложение Деко, разработанное для слабовидящих людей и получившее название Oseyeris, оказалось настолько продуманным, что на него обратили внимание не только местные власти, но и крупные компании, например Apple. Кроме того, «яблочный» гигант уже заявил о своей готовности представить приложение австралийского студента Дубае, где скоро состоится саммит «Образование и доступность».



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:41

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