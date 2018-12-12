Уникальное приложение Oseyeris поможет слабовидящим изучать космос





На днях стало известно о появлении нового уникального приложения, разработанного специально под потребности слабовидящих людей. С новой программой у них появится возможность изучать и понимать точное положение звёзд и их скоплений в небе, что оказалось невозможным с обычными уже существующими технологиями, утверждает автор разработки Юма Деко. Молодой человек является студентом австралийского Университета Квинсленда, который с самого детства увлекался изучением космоса, но 9 лет назад потерял зрение.Приложение Деко, разработанное для слабовидящих людей и получившее название Oseyeris, оказалось настолько продуманным, что на него обратили внимание не только местные власти, но и крупные компании, например Apple. Кроме того, «яблочный» гигант уже заявил о своей готовности представить приложение австралийского студента Дубае, где скоро состоится саммит «Образование и доступность».