В России может появиться ассоциация любителей ежей





Дементьев отмечает, что речь идет именно об экзотических разновидностях ежей, которые набирают популярность у россиян, и они становятся так же распространены, как грызуны, кошки и собаки. По его словам, после создания ассоциации в России появится единая база данных, стандартизация, будут рассмотрены вопросы племенного развития, а также организован национальный чемпионат, главными участниками которого станут ежи и их владельцы.