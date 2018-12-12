В России может появиться ассоциация любителей ежей
В связи с ростом числа любителей южноамериканских и африканских ежей в России, в стране должна появиться соответствующая ассоциация, которая разработает стандарты по их разведению, решит вопросы по подготовке необходимых документов и подготовит экспертов в данном вопросе. С данной инициативой выступил руководитель ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев.
Дементьев отмечает, что речь идет именно об экзотических разновидностях ежей, которые набирают популярность у россиян, и они становятся так же распространены, как грызуны, кошки и собаки. По его словам, после создания ассоциации в России появится единая база данных, стандартизация, будут рассмотрены вопросы племенного развития, а также организован национальный чемпионат, главными участниками которого станут ежи и их владельцы.
Дементьев отмечает, что речь идет именно об экзотических разновидностях ежей, которые набирают популярность у россиян, и они становятся так же распространены, как грызуны, кошки и собаки. По его словам, после создания ассоциации в России появится единая база данных, стандартизация, будут рассмотрены вопросы племенного развития, а также организован национальный чемпионат, главными участниками которого станут ежи и их владельцы.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:04