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Специалисты рассказали, живут ли вегетарианцы дольше мясоедов

Специалисты рассказали, живут ли вегетарианцы дольше мясоедов. По заявлению диетолога Джульетт Келлоу и консультанта Сары Брюер, вегетарианскую диету считают самой «здоровой».

Специалисты рассказали, живут ли вегетарианцы дольше мясоедов


Эксперты отмечают, что питание, которое основано на растительной пище, является напрямую связанным с уменьшением смертности людей от сердечно-сосудистых болезней. Ключевым ингредиентом диеты выступает клетчатка, которая способна уменьшить уровень холестерина. Вследствие того, что пищевые волокна замедляют процесс всасывания сахара в кровь, речь идет также о профилактике диабета. Клетчатка помогает выводить из человеческого организма различные токсические вещества. Она улучшает функционирование желудочно-кишечного тракта. Из этого можно сделать вывод, что вегетарианцы должны жить дольше мясоедов. Исследователи отмечают, что в данном случае не всё однозначно. По их словам, в рационе человека должны иметься мясные продукты. Мясо имеет массу веществ, которые проблемно заменить.

Например, в Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции продолжительность жизни людей является довольно высокой. Местное население предпочитает скандинавскую диету. В данном случае красное мясо заменяется рыбой и дичью. Из этого эксперты сделали вывод, что в данном вопросе решающее значение отыгрывает сбалансированное питание, включая фрукты и овощи, а также животный белок.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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